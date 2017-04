Donald Trump rozważa atak w Syrii

Prezydent USA Donald Trump rozważa przeprowadzenie operacji militarnej w Syrii w odwecie za atak chemiczny w Chan Szajchun w prowincji Idlib. Taką informację podają amerykańskie media, powołując się na źródła w Kongresie.

Zdjęcie Donald Trump szykuje się do wojny? /AFP

Przedstawiciele Białego Domu poinformowali niektórych członków Kongresu, że Donald Trump rozważa w Syrii opcję militarną. Konkretne warianty uderzenia ma jeszcze dziś przedstawić mu sekretarz obrony James Mattis.

Spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych z szefem Pentagonu odbędzie się na Florydzie, gdzie Donald Trump przyjmuje dziś prezydenta Chin Xi Jinpinga.

Podczas wczorajszej konferencji prasowej amerykański prezydent mówił, że zdjęcia ofiar ataku w Chan Szajchun, a szczególnie dzieci, zrobiły na nim ogromne wrażenie.

"To była okropna, straszna rzecz. Patrząc na to, zmieniłem podejście do Syrii i Asada" - mówił. Chociaż winą za obecną sytuację w Syrii obwinia Baracka Obamę, Donald Trump przyznał, że teraz na nim spoczywa odpowiedzialność za rozwiązanie problemu.

Eksperci zwracają uwagę, ze ewentualne amerykańskie bombardowanie celów w Syrii niesie ze sobą ryzyko konfrontacji nie tylko z siłami prezydenta Baszara al-Asada, ale również z Rosją.