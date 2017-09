Donbas: Obie strony konfliktu łamią porozumienia o rozejmie

Wiceszef Specjalnej Misji Monitoringowej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Alexander Hug poinformował w piątek, że w konflikcie między siłami rządowymi Ukrainy a prorosyjskimi separatystami w Donbasie obie strony łamią porozumienia o rozejmie.

Zdjęcie Prorosyjscy separatyści w Donbasie /ALEKSEY FILIPPOV /AFP

"Cały czas dochodzi do naruszeń. Strony konfliktu oświadczają, że realizują porozumienia mińskie, ale ciągle je łamią. W ciągu trzech lat ustaliła się tendencja, że to, co odbywa się w Donbasie, jest normą" - powiedział Hug na konferencji prasowej w Kijowie.



Poinformował jednocześnie, że ostatni tydzień przyniósł zmniejszenie wzajemnych ostrzałów na linii rozdziału.



"Sytuacja związana z bezpieczeństwem w strefie (prowadzonej przez Ukrainę - PAP) operacji antyterrorystycznej pozostaje niestabilna. Liczba naruszeń porozumień o zawieszeniu broni zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim tygodniem o 10 procent, jednak przypadki przemocy odnotowywane były we wszystkich gorących punktach" - podkreślił.



Wiceszef OBWE przekazał także, że od początku bieżącego roku w obwodach donieckim i ługańskim, gdzie separatyści kontrolują dwie samozwańcze republiki ludowe, zabitych zostało 68, a rannych - 318 osób cywilnych. "Jest to o 18 procent więcej niż w tym samym okresie 2016 roku" - oświadczył.



Konflikt na wschodzie Ukrainy trwa od wiosny 2014 roku. Ogółem zginęło w nim ponad 10 tysięcy osób.



Z Kijowa Jarosław Junko