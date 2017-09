Doradcy Trumpa używali prywatnych adresów mailowych

Dziennik "New York Times" poinformował w poniedziałek, że co najmniej sześciu byłych i obecnych najbliższych doradców prezydenta Donalda Trumpa używało okazjonalnie prywatnych adresów mailowych do oficjalnej korespondencji. Dziennik powołuje się na byłych i obecnych doradców.

Zdjęcie Donald Trump atakował demokratyczną rywalkę Hillary Clinton za korzystanie z prywatnych maili /MANDEL NGAN /AFP

Według dziennika wśród tych doradców byli m. in. były szef personelu Białego Domu Reince Priebus i były główny doradca prezydenta ds. strategii Steve Bannon.

Z kolei według organizacji medialnej Politico to samo robił zięć i bliski doradca prezydenta Jared Kushner.

Reuter przypomina, że podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2016 r. sztab, wówczas republikańskiego kandydata do Białego Domu Donalda Trumpa, atakował demokratyczną rywalkę Hillary Clinton za taką samą praktykę.

Clinton miała używać prywatnego serwera mailowego do oficjalnej korespondencji w okresie gdy była sekretarzem stanu w administracji prezydenta Baracka Obamy.