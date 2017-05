Dortmund: Wykoleił się pociąg. Ewakuowano 150 pasażerów

​W Dortmundzie wykoleił się pociąg szybkich prędkości. Lekko ranne zostały dwie osoby - jedna trafiła do szpitala, drugiej udzielono pomocy na miejscu.

Zdjęcie W Dortmundzie wykoleił się pociąg (zdj. ilustracyjne) /TOBIAS SCHWARZ / AFP /AFP

Do wypadku składu ICE 945 z Duesseldorfu do Berlina doszło w poniedziałek przed 19.00, tuż przed wjazdem na główną stację kolejową w mieście. Pociąg poruszał się z niewielką prędkością - do 50 kilometrów na godzinę. Wagony dzięki temu nie przewróciły się, a jedynie wypadły z szyn.

Stu pięćdziesięciu podróżujących pociągiem pasażerów zostało ewakuowanych. Przyczyny wypadku nie są znane.

Wykolejenie spowodowało duże utrudnienia komunikacyjne. Podróżujący muszą liczyć się także z poważnymi utrudnieniami dzisiaj, we wtorek - przez cały dzień nieczynny będzie tor w kierunku Bochum.

Dortmund leży w zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Jest największym miastem Zagłębia Ruhry. To także ważny węzeł kolejowy i drogowy.