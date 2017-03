Downing Street: Dziś spotkanie Jarosław Kaczyński-Theresa May

- Brytyjska premier Theresa May spotka się w czwartek o godz. 16.45 czasu polskiego w Londynie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim - podał rzecznik Downing Street.

Spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premier Wielkiej Brytanii Theresy May planowane było na środę, jednak nie odbyło się ze względu na atak terrorystyczny, który miał miejsce tego dnia w Londynie. Według Downing Street, o godz. 16.45 (czasu polskiego) dojdzie do spotkania Jarosława Kaczyńskiego i Theresy May.





Mazurek: Trwają spotkania prezesa PiS z organizacjami polonijnymi i politykami

Program wizyty prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w Londynie jest realizowany; trwają spotkania z brytyjskimi politykami i organizacjami polonijnymi - poinformowała w czwartek rzecznik PiS Beata Mazurek.

"Program tej wizyty jest realizowany. Spotkanie z premier (Theresą) May było jednym z elementów dwudniowej wizyty Jarosława Kaczyńskiego w Londynie. Trwają spotkania z niektórymi politykami, organizacjami polonijnymi" - powiedziała Mazurek.

Jaki dodała, spotkania prezesa PiS "muszą być dostosowane do sytuacji w Londynie".