Dramatyczny los mniejszości Rohingja. Apel ONZ

Sekretarz generalny ONZ Antonio Gutteres zaapelował do władz Birmy o zakończenie "koszmaru", z jakim muszą się mierzyć uznawani tam za nielegalnych imigrantów muzułmanie Rohingja - iformuje AFP. W czwartek zatonęła łódź, zginęło co najmniej 19 spośród 130 osób, które próbowały uciec do sąsiedniego Bangladeszu.

Zdjęcie Podczas próby przedostania się do Bangladeszu zginęło co najmniej 19 osób /AFP

W ciągu ostatnich miesięcy do Bangladeszu przedostało się ponad pół miliona muzułmanów Rohingja. Przedstawiciele tej mniejszości uciekają przed atakami, do jakich dochodzi w jednym z najbardziej niebezpiecznych regionów Birmy - w stanie Rakhine.



Pogłębiający się kryzys humanitarny spowodował, że ONZ zorganizowało pierwsze od 8 lat spotkanie w tym państwie. Nie udało się jednak w trakcie rozmów przyjąć wspólnej rezolucji, ponieważ uczestnicy posiedzenia nie doszli do porozumienia w sprawie oceny sytuacji w tym kraju.

USA oskarżają Birmę o próbę oczyszczenia kraju z mniejszości etnicznej, podczas gdy Pekin i Moskwa stają w jej obronie, stanowczo odrzucając oskarżenia dotyczące przeprowadzania czystek.

Gutteres wezwał Birmę do wstrzymania działań wojskowych i umożliwienie dotarcia z pomocą humanitarną do dotkniętego konfliktem zachodniego regionu kraju - informuje AFP.