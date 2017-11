Dreamliner LOT przymusowo lądował na Islandii

W sobotę wieczorem samolot polskich linii lotniczych LOT lecący z Warszawy do Nowego Jorku musiał przymusowo lądować na Islandii. Powodem był zły stan zdrowia jednego z pasażerów.

Zdjęcie Dreamliner LOT /Piotr Matusewicz /East News

Maszyna przymusowo wylądowała ok. godz. 21 czasu polskiego na islandzkim lotnisku Keflavik.



Pasażerowie przez około dwie godziny czekali w samolocie. W tym czasie maszyna została zatankowana i przygotowana do dalszej podróży, a pasażerem, który źle się poczuł, zajęły się islandzkie służby medyczne.



Boeing 787 ponownie wystartował ok. godz. 23.00.



