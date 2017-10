Dwie rakiety spadły w pobliżu sztabu NATO w Kabulu

Co najmniej dwie rakiety spadły w dzielnicy Kabulu, gdzie znajduje się główna siedziba misji NATO w Afganistanie i liczne przedstawicielstwa dyplomatyczne. Nie odnotowano żadnych strat. Ostrzał rakietowy miał miejsce o godz. 6 rano (tj. o godz. 2:30 w Polsce).

O ataku rakietowym poinformował Reuters. Wiadomość została następnie potwierdzona przez afgański resort obrony.

Agencja Reutera pisze, powołując się na naocznych świadków, że w całej dzielnicy słychać wycie alarmów. Wcześniej dało się słyszeć kilka potężnych wybuchów.

W piątek w Afganistanie doszło do dwóch ataków, w których łącznie zginęło 71 osób. Państwo Islamskie przyznało się do jednego z nich, a mianowicie - do ataku na szyicki meczet Imama Zamana (Mahdiego) w dzielnicy Dasht-e-Barchi, położonej w zachodniej części Kabulu i zamieszkanej przez etniczną mniejszość Hazarów. W samobójczym zamachu w meczecie zginęło 39 osób.

Drugi zamach miał miejsce w górskiej prowincji Ghor w centralnej części Afganistanu. Tam również zaatakowano meczet. Zginęły 32 osoby; 10 osób jest rannych - podał rzecznik policji.