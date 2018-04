Dwuletni Alfie Evans walczy o życie. Petycja do królowej Elżbiety II

W sieci pojawiła się petycja skierowana do królowej Elżbiety II, by interweniowała w sprawie dwuletniego Elfiego Evansa. Petycję podpisało już ponad 150 tysięcy osób.

Zdjęcie Protest pod Alder Hey Children's Hospital /PAUL ELLIS /AFP Polska Duda: Trzeba ratować Alfiego Evansa!

Elfie Evans przebywa w szpitalu Alder Hey w Liverpoolu od grudnia 2016 roku. Cierpi na ciężką, niezdiagnozowaną dotąd chorobę neurologiczną.



W poniedziałek wieczorem został on odłączony od aparatury podtrzymującej życie.



Opiekujący się z nim zespół medyczny, który reprezentuje przed sądem interesy chłopca, ocenił, że dalsza terapia "nie jest w jego najlepszym interesie" i może być nie tylko "daremna", ale także "nieludzka".



Zgodnie z brytyjskim prawem, lekarze występują jako reprezentanci interesów dziecka, które nie zawsze muszą być zbieżne z opinią rodziców.

Rodzice wnioskowali jednak o przeniesienie chłopca do szpitala we Włoszech w celu dalszego podtrzymywania go przy życiu. We wtorek sąd nie przychylił się do tej prośby, natomiast rodzice dziecka złożyli odwołanie od tej decyzji. W trakcie oczekiwania na ostateczną decyzję sądu, w sieci pojawiła się petycja do królowej Elżbiety II. Już ponad 150 tys. osób podpisało dokument, w którym proszą królową o interwencję w sprawie chorego chłopca.