Dymisja prokuratora generalnego stanu Nowy Jork

Podejrzewany o stosowanie przemocy fizycznej wobec czterech kobiet, a także o ich zastraszanie prokurator generalny stanu Nowy Jork Eric Schneiderman zapowiedział w poniedziałek swą dymisję z dniem 8 maja. Schneiderman był jedną z twarzy kampanii #MeToo.

Zdjęcie Podejrzewany o przemoc wobec kobiet prokurator stanu Nowy Jork Eric Schneiderman podał się do dymisji /Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA /AFP

To właśnie Schneiderman wniósł sprawę przeciw TWC (The Weinstein Company) oraz braciom Harveyowi i Robertowi Weinsteinom w związku z molestowaniem kobiet, na jakie sobie pozwalali.

Reklama

Schneiderman, który reprezentował też interesy poszkodowanych aktorek, dziś sam jest podejrzewany o fizyczne znęcanie się na czterema kobietami - wskazuje Reuters.

W oświadczeniu wydanym w poniedziałek Schneiderman napisał: "w ciągu ostatnich kilku godzin wysunięto przeciwko mnie poważne zarzuty, z którymi się nie zgadzam i które stanowczo odrzucam". Chociaż nie mają one związku z jego działalnością zawodową, to jednak - jak podkreślił - "stanowią poważną przeszkodę w kierowaniu prokuraturą stanową. Dlatego po zakończeniu dnia pracy we wtorek 8 maja składam urząd".

W ostatnich miesiącach blisko 100 kobiet złożyło pozwy sądowe przeciwko Weinsteinowi, który został zwolniony z wytwórni filmowej TWC w październiku 2017 roku. Weinstein został zwolniony z wytwórni filmowej TWC w październiku 2017 roku. Oskarżony 65-letni producent wydał oświadczenie, w którym przeprosił za błędy, nie przyznał się jednak do winy i utrzymuje, że wszystko odbywało się za zgodą obydwu stron.

Przy okazji tej sprawy wiele kobiet, a także mężczyzn zdecydowało się ujawnić publicznie przypadki molestowania seksualnego, jakiego doświadczali ze strony wybitnych przedstawicieli show-biznesu.