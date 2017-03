Dyplomatyczny zgrzyt. Trump nie podał ręki Merkel

Nie milkną komentarze po wczorajszych rozmowach kanclerz Niemiec z amerykańskim prezydentem. Podczas spotkania z fotoreporterami doszło do incydentu, który nie umknął uwadze internautów. Okazało się, że Donald Trump nie podał ręki Angeli Merkel...

Zdjęcie Angela Merkel i Donald Trump /PAP/EPA

Na nagraniach, które pojawiły się w internecie ewidentnie widać, że mimo kierowanych przez fotoreporterów próśb prezydent Donald Trump nie zdecydował się na podanie ręki niemieckiej kanclerz.

Do działania nie skłoniła go nawet sama Angela Merkel. Donalda Trumpa stać było jedynie na obojętność. Jej prośbę również zignorował:



Wideo