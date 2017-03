Dzień Św. Patryka, czyli najbardziej zielone święto

17 marca to zdecydowanie najbardziej zielony dzień w ciągu roku. Obchody dnia św. Patryka - narodowego patrona Irlandii - już dawno przekroczyły granice "zielonej wyspy" i dotarły do niezliczonych miejsc na całym świecie. W przeszłości w dniu obchodów zielone stawały się takie obiekty jak Wodospad Niagara czy Empire State Building. Skąd wziął się kult "zielonego" święta?

Początki kultu św. Patryka sięgają wczesnego średniowiecza. Według różnych źródeł patron Irlandii urodził się pomiędzy 485 a 489 rokiem. Co ciekawe nie był on z pochodzenia Irlandczykiem, a Brytem. W młodości został porwany, a następnie wywieziony do Irlandii, sprzedany w niewolę i zmuszony do pracy jako pasterz.

Po sześciu latach udało mu się uciec i powrócić do Galii, gdzie dojrzała w nim decyzja o podjęciu działalności misyjnej, której celem stała się Irlandia. Według legend z życiem św. Patryka związane były liczne cuda, m.in. przypisywano mu uwolnienie Irlandii od plagi węży.

Symbolem święta jest Shamrock, czyli zielona koniczyna, która według legend pomogła świętemu Patrykowi wytłumaczyć istotę Trójcy Świętej. W dniu obchodów symbol koniczyny ozdabia garderobę świętujących.

Dzień świętego Patryka na świecie

Współcześnie dzień św. Patryka, oprócz tego, że jest świętem narodowym Irlandii, jest też jednym z najchętniej obchodzonych świąt na świecie. W Stanach Zjednoczonych początki obchodów sięgają roku 1737, kiedy "Charytatywne Irlandzkie Stowarzyszenie w Bostonie" zorganizowało pierwszą paradę.

To właśnie z USA pochodzi tradycja picia zielonego piwa zapoczątkowana przez mieszkających tam Irlandczyków. Co ciekawe szacuje się, że około 30 mln obywateli USA ma irlandzkie korzenie. Również w Stanach, a dokładniej w Chicago, powstała tradycja barwienia fragmentu rzeki na zielono, kontynuowana od kilkudziesięciu lat.

Polacy też chętnie świętują

W Polsce dzień Świętego Patryka ma dość krótką tradycję, bo sięgającą początków polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Polacy lubią się bawić, a dobra zabawa to jedno z głównych założeń tego święta, na czym korzystają polskie puby, które zachęcają do świętowania serwując "zielonego Guinnesa" czy irlandzką whiskey. W poprzednich latach m.in. Pałac Kultury i Nauki był tego dnia oświetlony na zielono.