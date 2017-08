Dziennikarka zginęła na łodzi wynalazcy. Nowe informacje

Kim Wall, zaginiona 11 sierpnia szwedzka dziennikarka, poniosła śmierć na pokładzie łodzi duńskiego wynalazcy Petera Madsena. "Wrzucił on ciało Wall do wody" - podały w poniedziałek duńskie władze. W poniedziałek 21 sierpnia z wody wyłowiono okaleczone ciało kobiety. Policja bada, czy to zwłoki dziennikarki.

Zdjęcie Łodzie podczas poszukiwania szwedzkiej dziennikarki /Johan NILSSON / TT News Agency / /AFP

Madsen, który wcześniej utrzymywał, że dziennikarka wyszła na ląd 10 sierpnia, został zatrzymany i zmienił zeznania. Przyznał, że doszło do "nieszczęśliwego wypadku".

Reklama

"Podejrzany powiedział podczas przesłuchania, że na pokładzie łodzi doszło do nieszczęśliwego wypadku, który spowodował śmierć Wall, a jej ciało następnie wrzucił do wody w nieokreślonym miejscu w zatoce Koge na południe od Kopenhagi" - głosi komunikat policji. Szczegółów domniemanego wypadku nie ujawniono.

Tajemnicze zaginięcie szwedzkiej dziennikarki

30-letnia dziennikarka przygotowywała reportaż o duńskimi inżynierze wynalazcy Madsenie i 10 sierpnia weszła na pokład jego prywatnej łodzi podwodnej Nautilus w kopenhaskim porcie. Wówczas widziano ją po raz ostatni.



W piątek w nocy bliscy kobiety zgłosili jej zaginięcie, a służby ratownicze rozpoczęły na morzu poszukiwania podwodnej łodzi Madsena.



W piątek łódź awaryjnie wynurzyła się w pobliżu Kopenhagi, ale na pokładzie znajdował się jedynie właściciel. Został ewakuowany, a łódź zatonęła.



Madsen pierwotnie tłumaczył, że miał problemy techniczne, i że dziennikarka wyszła na ląd jeszcze w czwartek 10 sierpnia. Policja nie dała wiary tym wyjaśnieniom. Sąd w Kopenhadze wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Madsena podejrzanego o związek z możliwą śmiercią Szwedki. W areszcie ma pozostać do 5 września.



Straż przybrzeżna wydobyła w sobotę, 12 sierpnia, z dna morza na południe od Kopenhagi łódź podwodną Madsena w celu dokonania oględzin. Według policyjnej hipotezy, łódź mogła zostać umyślnie zatopiona w celu zatarcia śladów.



46-letni Madsen jest znanym duńskim inżynierem wynalazcą, projektantem i budowniczym łodzi podwodnych.



Poszukiwania ciała

W poniedziałek po południu duńska policja poinformowała o odnalezieniu okaleczonego ciała kobiety. Podkreśliła równocześnie, że nie jest w stanie określić, czy to zaginiona szwedzka dziennikarka. Konieczne są do tego badania DNA.

Policja nie ujawnia szczegółów śledztwa.



Prawniczka reprezentująca Madsena podkreśliła w rozmowie z BBC, że jej klient nie przyznaje się do zarzuconego mu czynu i przekazał stosowne dowody policji.