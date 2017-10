Dżihadyści z ISIS przez lata pobierali we Francji zasiłki dla bezrobotnych

Afera z zasiłkami dla bezrobotnych pobieranymi przez dżihadystów z Państwa Islamskiego we Francji. Jak podaje RMF24 - nadsekwańskie media ujawniły, że rodziny islamistów wysyłały im pieniądze otrzymywane od francuskiego państwa.

Zdjęcie Zasiłki dla bezrobotnych pobierało ok. 200 dżihadystów (zdj. ilustracyjne) / Balkis Press /PAP/Abaca

Co najmniej 200 islamistów, którzy wyjechali z Francji do Syrii, by walczyć w szeregach Państwa Islamskiego, przez lata nielegalnie dostawało zasiłki dla bezrobotnych. Zostawili bowiem bliskim upoważnienia, dzięki którym ci ostatni pobierali od francuskiego państwa pieniądze. Później kwoty te co miesiąc wysyłali do Syrii.

Reklama

Były to działania nielegalne, ponieważ bezrobotni, którzy dostają zasiłki we Francji, mają obowiązek szukania w tym kraju pracy. Okazało się jednak, że nie było wystarczających kontroli.

Niektórzy dżihadyści zaciągnęli również przed wyjazdem do Syrii pożyczki we francuskich bankach. Paryscy komentatorzy gorzko ironizują, że Państwo Islamskie było więc przez długie lata współfinansowane pośrednio przez francuskie państwo i duże banki.