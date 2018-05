Dziś pogrzeb Alfiego Evansa

W poniedziałek w Liverpoolu odbędzie się pogrzeb Alfiego Evansa, który zmarł pod koniec kwietnia. Chłopiec cierpiał na neurologiczną chorobę prowadzącą do nieodwracalnego zniszczenia mózgu. Lekarze - wbrew woli rodziców - zdecydowali o zaprzestaniu podtrzymywania życia chłopca. Sąd przychylił się do decyzji lekarzy.

Zdjęcie Przed szpitalem w Liverpoolu składano kwiaty i maskotki jako symbol wsparcia dla rodziny Evansów /PAUL ELLIS /AFP

Zgodnie z życzeniem rodziców pogrzeb będzie ceremonią prywatną. Wyrazili jednak zgodę, aby osoby, które chcą pożegnać Alfiego, ustawiły się na drodze konduktu.



Rodzice chcieli przenieść Alfiego do szpitala w Rzymie, jednak nie zgodził się na to sąd. Argumentował, że z oceny włoskich lekarzy także wynika, iż dziecko może liczyć tylko na opiekę paliatywną. Sąd przyznał rację lekarzom - zablokował wyjazd do Rzymu. Sprawa wywołała na Wyspach dyskusję prawno-etyczną, czy potrzebna jest reforma prawa, przyznająca rodzicom prawo do podjęcia ostatecznej decyzji.



Przed szpitalem w Liverpoolu składano kwiaty i maskotki jako symbol wsparcia dla rodziny Evansów. Za Alfiego modlono się także w polskich miastach. Prezydent Andrzej Duda wsparcie dla chłopca i jego rodziny przekazał na Twitterze.