Dziś rozmowy Morawiecki-Merkel. "Bez tabu"

Oczekujemy partnerskiego dialogu - szczerego, a więc bez tematów tabu - powiedział wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk przed wtorkowym spotkaniem premiera Mateusza Morawieckiego i kanclerz Angeli Merkel w Berlinie.

Zdjęcie Angela Merkel i Mateusz Morawiecki /AFP

Rozmowy szefów rządów Polski i Niemiec odbędą się rano, przy okazji ich udziału IX Petersburskim Dialogu Klimatycznym - organizowanej co roku konferencji na szczeblu ministerialnym, która ma służyć jako impuls przed corocznymi szczytami klimatycznymi ONZ. Tegoroczny szczyt odbędzie się w Katowicach.



Jak zapowiedział wiceminister, który towarzyszy szefowi polskiego rządu podczas wizyty w stolicy Niemiec, trzecie dwustronne spotkanie Morawiecki-Merkel w tym roku "będzie okazją do poruszenia szeregu kwestii z agendy relacji dwustronnych i europejskich".

Reklama

Wśród spodziewanych tematów rozmów polityk wymienił kwestię "wznowienia polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych i obrad tzw. okrągłego stołu polsko-niemieckiego", do czego - jak zaznaczył - strona polska zachęca niemiecką od dłuższego czasu. Formaty te mogłyby - według Szynkowskiego vel Sęka - posłużyć m.in. dialogowi na temat sytuacji Polaków w Niemczech, w której to kwestii - jak podkreślił - jest "wiele cały czas do zrobienia".

"Jesteśmy też gotowi do rozmów o kontrowersyjnej propozycji Wieloletnich Ram Finansowych, przedstawionej przez Komisję Europejską, o wyzwaniach związanych z relacjami transatlantyckimi, o przyszłości UE" - wyliczył wiceszef MSZ. Dodał, że Polska podtrzymuje "zdecydowany sprzeciw" w sprawie budowy gazociągu Nord Stream 2.

"Oczekujemy partnerskiego dialogu - szczerego, a więc bez tematów tabu" - zaznaczył polityk.

Szynkowski vel Sęk (PiS) pełni funkcję wiceministra spraw zagranicznych od początku czerwca; odpowiada w resorcie m.in. za relacje z państwami europejskimi i azjatyckimi, a także problematykę dyplomacji ekonomicznej.