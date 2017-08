Egipt: Autokar spadł z wiaduktu. 14 ofiar śmiertelnych

Co najmniej 14 osób zginęło, a 42 zostały ranne we wtorek w wypadku autokaru na północy Egiptu. Pojazd spadł z wiaduktu po zderzeniu z furgonetką - oświadczył egipski resort zdrowia. Do zdarzenia doszło w prowincji Bani Suwajf, ok. 100 km na południe od Kairu.

Trzech rannych jest w stanie ciężkim.

Autokar należał to prywatnej firmy turystycznej; jechały nim 62 osoby. Na razie nie podano więcej szczegółów dotyczących przyczyn wypadku.

AFP zaznacza, że wypadki drogowe są w Egipcie częste ze względu na zły stan dróg i powszechne nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia rocznie na egipskich drogach ponosi śmierć ok. 12 tys. osób.