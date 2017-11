Egipt rozpoczął odwet po zamachu. Naloty na kryjówki bojowników

Egipskie siły powietrzne dokonały w piątek nalotów na północy półwyspu Synaj, gdzie kilka godzin wcześniej przeprowadzono najkrwawszy zamach w historii kraju - poinformowały źródła w siłach bezpieczeństwa i świadkowie.

Zdjęcie W tych okolicach miał miejsce najkrwawszy atak w historii Egiptu /AFP

Celem ataków z powietrza były górskie tereny wokół miasta Bir al-Abd, na których najpewniej ukrywają się bojownicy.

Wcześniej prezydent Egiptu Abd el-Fatah es-Sisi obiecał, że rząd z "brutalną siłą" odpowie na zamach na meczet w Bir al-Abd koło miasta Al-Arisz na północy półwyspu Synaj. W piątek napastnicy zdetonowali przed pełną ludzi świątynią bombę i otworzyli ogień do wiernych. Atakowali karetki pogotowia, które przyjechały na miejsce.

Zamach był wymierzony w meczet, do którego uczęszczają wyznawcy sufizmu, czyli muzułmańskiego mistycyzmu. Już wcześniej byli oni prześladowani przez islamistycznych bojowników w regionie, w tym przez lokalny odłam Państwa Islamskiego (IS). Dżihadyści uważają wyznawców sufizmu za heretyków.

Według oficjalnego bilansu w tym najkrwawszym zamachu w historii Egiptu zginęło co najmniej 235 osób, a 109 zostało rannych. Jednak burmistrz Bir al-Abd twierdzi, że śmierć poniosło co najmniej 270 osób, a 90 zostało rannych.

Do ataku nie przyznała się żadna organizacja terrorystyczna, ale wydaje się, że był to kolejny zamach organizacji Prowincja Synaj, lojalnej wobec IS. Arabska nazwa Prowincji Synaj brzmi Wilajat Sinai. Grupa ta wzięła na siebie odpowiedzialność za najkrwawsze zamachy w regionie z ostatnich lat, w tym za atak bombowy z 2015 roku na rosyjski samolot czarterowy lecący do Petersburga, w którym zginęły 224 osoby.

Sytuacja na półwyspie Synaj pogorszyła się po obaleniu w 2013 roku przez ówczesnego dowódcę sił zbrojonych Sisiego wywodzącego się z Bractwa Muzułmańskiego szefa państwa Mohammeda Mursiego.

Konflikt w regionie pochłonął setki ofiar. Dżihadyści atakowali głównie policjantów i żołnierzy, ale zdarzały się też zamachy na lokalne plemiona, które współpracują z siłami bezpieczeństwa i które islamiści uważają za zdrajców.

W lutym po serii ataków z Al-Arisz masowo uciekli chrześcijanie. Od grudnia ub.r. ponad 100 chrześcijan, głównie Koptów, zginęło w zamachach na kościoły i inne miejsca na Synaju i w całym kraju.