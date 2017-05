Eksplozja w irackiej kopalni. Około 80 górników uwięzionych

Około 80 górników zostało uwięzionych pod ziemią na skutek eksplozji, do której doszło w środę w kopalni węgla na północy Iranu - podały miejscowe media. Na razie wiadomo o co najmniej dwóch ofiarach śmiertelnych, trwa akcja ratunkowa.

Eksplozja miała miejsce około godz. 12.45 czasu lokalnego (godz. 11.45 w Polsce) w kopalni w Azadszar w prowincji Golestan przy granicy z Turkmenistanem.

Reklama

Agencja Fars podała, że kilku górników udało się ewakuować z zawalonej kopalni, ale około 80 wciąż jest pod ziemią. Inne agencje mówią o co najmniej 50 lub co najmniej 70 uwięzionych osobach. O co najmniej dwóch zabitych poinformowała anglojęzyczna Press TV.

Irańska agencja prasowa IRNA podała za "zaznajomionym z sytuacją przedstawicielem władz", że wielu górników pod ziemią może już nie żyć, bo do eksplozji doszło podczas wymiany zespołów, a wielu robotników znajdowało się niedaleko miejsca wybuchu.

"40 górników zostało zablokowanych w jednej części kopalni, a 30-40 w drugiej" - powiedział szef krajowej agencji zarządzania kryzysowego Pirhosejn Kuliwand, cytowany przez irańskie agencje Fars i ISNA.

"Ekipy ratunkowe próbują wydrążyć tunel, by dotrzeć do uwięzionych, ale pracę utrudnia im wysokie stężenie gazu" - przekazał przedstawiciel władz prowincji. Prezydent Iranu Hasan Rowhani wysłał na miejsce wypadku ministra pracy Alego Rabei.

Kopalnia, w której doszło do wybuchu, zatrudnia ok. 500 osób. Przyczyna środowej eksplozji będzie dopiero wyjaśniana.

To nie pierwszy taki przypadek w irańskim przemyśle wydobywczym. W 2013 roku 11 górników zginęło w dwóch wypadkach w kopalniach, w 2009 roku - 20. Winą za tego typu incydenty obarcza się często niezbyt rygorystyczne przestrzeganie zasad BHP oraz złe przygotowanie służb ratunkowych na terenach, gdzie prowadzi się wydobycie.

Iran rocznie zużywa ok. 2,5 mln ton węgla, na którym w dużej mierze opiera się irański przemysł stalowy. W ubiegłym roku w irańskich kopalniach wydobyto ok. 1,7 mln ton węgla, a reszta potrzebnego surowca jest importowana.