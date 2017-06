Emmanuel Macron: Donald Trump popełnił błąd

"Donald Trump popełnił błąd, który będzie miał konsekwencje dla przyszłości USA i całej planety" - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron. Podkreślił, że wyjście z paryskiego porozumienia klimatycznego oznacza, że Stany Zjednoczone odwróciły się od świata.

Zdjęcie Donald Trump i Emmanuel Macron /AFP

W wystąpieniu telewizyjnym, w czwartek późnym wieczorem, Macron stwierdził kategorycznie, że nie będzie ponownych negocjacji paryskiego porozumienia klimatycznego. "Nie ma planu B, ponieważ nie ma planety B" - podkreślił prezydent Francji.

Emmanuel Macron zaprosił do Francji rozczarowanych decyzją Trumpa amerykańskich naukowców, by razem z francuskimi pracowali nad rozwiązaniem problemów klimatycznych naszej planety. "Znajdą oni we Francji drugą ojczyznę" - zapewnił Macron.

"Dziś wieczorem Stany Zjednoczone odwróciły się od świata, ale Francja nie odwróci się od Amerykanów" - powiedział prezydent Francji, najpierw po francusku, a następnie po angielsku.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek, że USA wycofają się z paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 roku, co jest spełnieniem jego obietnicy, że będzie przedkładał interesy amerykańskich pracowników i konsumentów nad inne.