Emmanuel Macron - fenomen czy wielka niewiadoma?

Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji. Niewielka różnica między głosami oddanymi na Emmanuela Macron’a i Marine Le Pen mogłaby skłaniać do refleksji, że los drugiej tury jest niepewny. Jednak komentatorzy są zgodni – nowym prezydentem Francji będzie Macron. Skąd ta pewność? O ocenę faworyta wyborów pytamy eksperta ds. wizerunku i marketingu politycznego, Bartosza Czupryka.

W niedzielę Francuzi zdecydowali, że o fotel prezydenta zawalczą Emmanuel Macron (23,75 proc. głosów) i Marine Le Pen (21,53 proc). Najbliższe dwa tygodnie obfitować będą w liczne działania ze strony kandydatów, a ich kampanie nabiorą rozpędu. Jednak już dziś sondaże nie pozostawiają wątpliwości i są miażdżące dla kandydatki Frontu Narodowego.





Wielka niewiadoma?

Czy młody polityk, jakim jest Emmanuel Macron, znalazł się na szczycie przez szczególne predyspozycje? A może zaskoczenie jego kandydaturą było tak duże, że wyborcy postanowili zaryzykować i głosować na "niewiadomą"?

Ekspert ds. wizerunku politycznego, Bartosz Czupryk, w rozmowie z Interią tłumaczy, na czym polega fenomen Macrona.

- Emmanuel Macron posiada umiejętność poruszania się w środowisku medialnym. To zwycięstwo, w dużej mierze, zawdzięczać może wizerunkowi, który skrupulatnie kreuje w różnych mediach, choć przejawia także pewne predyspozycje polityczne. Na pewno skuteczniej przyciąga uwagę mediów, niż obecny prezydent - wyjaśnia ekspert.



Komentarze napływające z różnych stron mówią o "historycznym sukcesie" lub "trzęsieniu ziemi" na politycznej scenie Francji. Rzeczywiście, dawno nie było dwójki tak różnych kandydatów, nie tylko jeśli chodzi o poglądy, ale także o sam wizerunek. - Oczekujemy od polityków merytorycznego podejścia do sprawy, ale zdecydowana większość z nas kieruje się prezencją, a nie obyciem politycznym i wyrazistą retoryką - zauważa Czupryk.



Jak dodaje ekspert, cechy te wykazuje Macron, który dodatkowo niesie za sobą pewien "powiew świeżości", co działa na jego korzyść.



Dwie strony medalu

Czy Emmanuel Macron, który w swojej kampanii wypowiada się dość ogólnikowo, będzie w stanie sprostać wymaganiom i wyzwaniom, jakie niesie za sobą objęcie tak ważnego stanowiska w państwie?



- Jeżeli młodemu politykowi, aspirującemu na stanowisko prezydenta Francji zależy na wygranych wyborach, to musi nieco zmienić swoją retorykę i kreować się na polityka z prawdziwego zdarzenia. Przynajmniej na tyle, aby przekonać elektorat do swoich kompetencji. Nie do tego, że "potrafię się dogadać ze wszystkimi", tylko do tego, że "będę potrafił także stawiać twarde warunki" - ocenia ekspert.

- Młody wiek kandydata to "świeża krew" dla rasowych polityków, jak sobie z tym poradzi? W polityce bardziej liczą się kompetencje. Czy Macron sprosta wyzwaniom prezydenta Francji? Niestety ja tych szans widzę niewiele. Brakuje mu konkretnych postaw i stawiania warunków względem innych frakcji politycznych, szczególnie na arenie międzynarodowej, gdzie trzeba będzie wynegocjować pewne korzyści dla swojego kraju - dodaje. - Macronowi brakuje po prostu siły charakteru - stwierdza ekspert.



- Tak naprawdę te dwa tygodnie pokażą nam, który z kandydatów ma też silniejsze zasoby polityczne. Rozgrywka medialna to jedno, a zasoby polityczne to drugie. Sam jestem ciekaw przebiegu kolejnych debat - podsumowuje Czupryk.