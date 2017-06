Emmanuel Macron komentuje zamach w Londynie

"W obliczu tej kolejnej tragedii Francja bardziej niż kiedykolwiek jednoczy się ze Zjednoczonym Królestwem. Myślami jestem z ofiarami i bliskimi" zamachu w Londynie - napisał w nocy z soboty na niedzielę na Twitterze prezydent Francji Emmanuel Macron.

Zdjęcie Prezydent Francji Emmanuel Macron /Charles Platiau /AFP

W wyniku zamachu, do którego doszło w sobotę wieczorem w Londynie, co najmniej sześć osób zginęło, a 30 trafiło do szpitala. Zamachowcy wjechali samochodem w pieszych na moście London Bridge, a następnie zaatakowali za pomocą noży ludzi w pobliżu targu Borough Market.