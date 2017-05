Emmanuel Macron spotka się w Wersalu z Władimirem Putinem

Prezydent Francji Emmanuel Macron podejmie 29 maja w pałacu w Wersalu prezydenta Rosji Władimira Putina - potwierdził Pałac Elizejski. Będzie to pierwsze od francuskich wyborów prezydenckich spotkanie przywódców Francji i Rosji.

Okazją do wizyty będzie otwarcie w Wersalu wystawy poświęconej carowi Rosji Piotrowi I Wielkiemu w 300. rocznicę jego podróży do Francji i ustanowienia stosunków dyplomatycznych między oboma państwami.



Również Kreml potwierdził w poniedziałek wizytę Putina we Francji i jego spotkanie z Macronem. Według komunikatu, obaj przywódcy mają rozmawiać o konfliktach na Ukrainie, w Syrii i "wysiłkach w walce z terroryzmem".

Rosyjski dziennik "Kommiersant" już w niedzielę podał, że 29 maja dojdzie do nieplanowanej wizyty w Paryżu Władimira Putina, która da mu możliwość zawarcia znajomości z nowym prezydentem Francji. Dziennik napisał, że wysoko postawione kremlowskie źródło twierdzi, że "plan wizyty będzie bardzo nasycony" i zapewne nie ograniczy się do uroczystej ceremonii w Wersalu.

Wystawa w Wersalu poświęcona Piotrowi Wielkiemu będzie otwarta do końca września.