26 tys. euro dostała makijażystka, która przez pierwsze trzy miesiące prezydentury Emmanuela Macrona dbała o jego wygląd. Co ciekawe, poprzednik Macrona na ten cel wydawał więcej - informuje "Le Point".

Zdjęcie Emmanuel Macron /AFP

"Le Point" dotarł do dwóch faktur, które wystawiła makijażystka prezydenta Francji. Jedna opiewała na 10 tys. euro, a druga na 16 tys. euro.



Natacha M. od jakiegoś czasu dba o wygląd Macrona. To ona była makijażystą lidera En Marche! w trakcie jego kampanii wyborczej. Jak widać robiła to dobrze, dzięki czemu teraz może co jakiś czas pojawiać się w Pałacu Elizejskim.



Wcześniej było nieco inaczej. Za prezydenta Francoisa Hollande'a makijażystka miała zagwarantowany etat, nie musiała wystawiać faktur. Francuskie media podają, że zarabiała 6 tys. euro netto miesięcznie. Wobec tego pracodawca, licząc wszystkie składki, wypłacał jej ponad 30 tys. euro kwartalnie. To więcej niż zarabia makijażystka Macrona.



Przy okazji tej informacji francuskie media przypominają, ile zarabiał fryzjer Hollande'a - 10 tys. euro brutto miesięcznie.