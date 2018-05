Estonia: Największe manewry wojskowe od 1991 roku

Manewry wojskowe z udziałem ok. 15 tys. żołnierzy z 16 krajów rozpoczęły się w środę w Estonii. Ćwiczenia, noszące nazwę "Siil" ("Jeż"), potrwają do 14 maja. Są to największe manewry wojskowe w tym kraju od 1991 roku.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /AFP /East News

Oprócz Estończyków w ćwiczeniach bierze udział około 2 tys. żołnierzy z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Kanady, Polski, Ukrainy, Finlandii, Szwecji, Danii, Belgii, Irlandii, Litwy, Łotwy i Gruzji - podał portal The Baltic Times. W manewrach uczestniczą też estońscy rezerwiści, policjanci, straż graniczna i służby ratunkowe.

Skoncentrowane na obronie terytorialnej manewry są podzielone na trzy etapy. Część ćwiczeń ma odbywać się też w sąsiedniej Łotwie.

W poprzednich manewrach "Siil" w 2015 roku wzięło udział ok. 13 tys. żołnierzy.