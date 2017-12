Europa boi się sylwestra. Wzmocnione środki bezpieczeństwa

Betonowe bariery, zwiększone siły policji, kontrole, apele o czujność - ataki terrorystyczne, do których doszło w ostatnich latach w Europie, sprawiły, że tegoroczne zabawy sylwestrowe w wielu krajach będą odbywały się przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa.

Zdjęcie Londyn wzmacnia środki ostrożności /AFP

Wielka Brytania

W Londynie policja zapowiedziała realizację ulepszonej strategii bezpieczeństwa podczas nocy sylwestrowej po serii krwawych zamachów w mijającym roku. Bezpieczeństwa mają strzec liczne i uzbrojone patrole policji; na wybranych ulicach w centrum Londynu, gdzie odbywać się będą główne uroczystości z udziałem setek tysięcy osób, ustawione zostaną betonowe bariery blokujące wjazd samochodów. Zamykanie ulic dla ruchu kołowego zacznie się w niedzielę wczesnym popołudniem. W wielu miejscach w śródmieściu powstaną punkty kontrolne, w których sprawdzane będą osoby chcące dostać się na teren zabawy.

Policja, która w celu zabezpieczenia obchodów sylwestrowych będzie współpracowała m.in. z londyńskim przedsiębiorstwem komunikacji publicznej TfL, podkreśliła w piątkowym komunikacie, że "nie ma informacji o konkretnym zagrożeniu". Jednocześnie zaapelowano do mieszkańców o czujność i zgłaszanie wszystkiego, co wyda im się podejrzane.

Francja

Ok. 7,9 tys. policjantów i żołnierzy wyjdzie na ulice Paryża i jego przedmieść. Jak wskazała policja w piątek, chodzi o to, by nie dopuścić zarówno do ewentualnego zamachu, jak i zamieszek - w ostatnich latach podczas powitania Nowego Roku podpalane były samochody.

Szczególne środki bezpieczeństwa będą obowiązywać na Polach Elizejskich, gdzie na miejskiej zabawie sylwestrowej oczekiwane są setki tysięcy osób. Na słynnym bulwarze będzie obowiązywał całkowity zakaz spożywania alkoholu, a uczestnicy zabawy muszą liczyć się z koniecznością poddania się kontroli osobistej i przeszukaniu toreb. Ulice prowadzące na bulwar zostaną zablokowane przez wozy sił bezpieczeństwa i betonowe bloki. Ponadto w całym Paryżu obowiązywać będzie jak co roku zakaz odpalania fajerwerków i petard. W całej Francji bezpieczeństwa w sylwestrową noc będzie strzec blisko 100 tys. policjantów i żołnierzy.

Niemcy

W Berlinie organizatorzy największej imprezy sylwestrowej w pobliżu Bramy Brandenburskiej po raz pierwszy utworzą specjalną strefę bezpieczeństwa dla kobiet, które czują się napastowane lub wobec których dopuszczono się nadużyć seksualnych. Policja zapowiedziała zaostrzenie środków bezpieczeństwa - nie będzie można wnosić na teren wydarzenia dużych toreb ani alkoholu.

To skutek zajść podczas nocy sylwestrowej w 2015 roku w Kolonii, gdzie imigranci, przede wszystkim przybysze z Afryki Północnej, dopuścili się licznych napaści seksualnych i rabunkowych na kobiety, a niewystarczające siły policji przez wiele godzin nie były w stanie opanować sytuacji.

Austria i Rosja

W stolicy Austrii, Wiedniu, wjazd na teren zabawy sylwestrowej uniemożliwiać będą samochody ciężarowe, a obecność policji zostanie wzmocniona o 240 funkcjonariuszy, wspieranych przez siły porządkowe organizatorów. W całym mieście zakazane jest odpalanie petard i fajerwerków w formie rakiet; za złamanie tego zakazu grożą kary w wysokości kilku tysięcy euro.

W Moskwie w ramach zwiększonych środków bezpieczeństwa przy wejściach do niektórych stacji metra oraz w pobliżu miejsc masowych zgromadzeń służby ustawią ok. 800 betonowych bloków oraz ponad 10 tys. metalowych barierek. Przy wejściach na place, na których będą odbywać się imprezy noworoczne, ustawione będą punkty kontrolne - goście wydarzeń będą sprawdzani za pomocą wykrywaczy metali. Łącznie porządku publicznego w okresie świątecznym (między 30 grudnia a 8 stycznia) będzie strzegło ponad 46 tys. osób.

Nie tylko Europa, ale też USA

Także za oceanem, w Nowym Jorku, władze zapowiedziały, że na Times Square, gdzie zgodnie z tradycją odbędzie się powitanie Nowego Roku, będą obowiązywały największe jak dotąd środki bezpieczeństwa. Przed zabawą sylwestrową opróżnionych i odgrodzonych zostanie wszystkich 125 parkingów w okolicy placu, co ma zapobiec detonacji samochodu pułapki.

Policjanci zostali już przydzieleni do pilnowania wszystkich kilkudziesięciu hoteli w wieżowcach w tej okolicy, aby nie dopuścić do powtórzenia ataku sprzed kilku miesięcy, gdy w Las Vegas mężczyzna z hotelu ostrzelał uczestników odbywającego się w pobliżu festiwalu. Policja będzie monitorowała sytuację także za pomocą ok. 100 kamer zainstalowanym na Times Square i w jego pobliżu.

Betonowe bloki oraz wypełnione piaskiem śmieciarki i inne samochody zostaną wykorzystane do zablokowania ruchu pieszych i samochodów na obszarze długim na 22 przecznice i szerokim na trzy. Uczestnicy sylwestrowej zabawy będą kontrolowani przy wejściu na ten obszar za pomocą wykrywaczy metali, przenośnych wykrywaczy promieniowania oraz specjalnie wyszkolonych psów wyczuwających nawet drobne ilości substancji wybuchowych. Wnoszenie dużych plecaków będzie zabronione, a wszystkie mniejsze torby będą przeszukiwane. Na samym placu zostaną utworzone sektory dla świętujących; po ich opuszczeniu dana osoba nie zostanie już wpuszczona z powrotem.