Ewakuacja 50 tysięcy mieszkańców hrabstwa Fort Bend

Władze Teksasu zarządziły ewakuację 50 tysięcy mieszkańców hrabstwa Fort Bend, gdzie poziom rzeki Brazos przekroczył stan alarmowy o ponad 4 metry.

Zdjęcie Skutki huraganu, który przeszedł nad Teksasem /MICHAEL WYKE /PAP/EPA

Hrabstwo jest położone w odległości 55 kilometrów na południowy zachód od Houston, które zmaga się z powodzią po uderzeniu huraganu Harvey.



W weekend spadło tam 75 centymetrów deszczu. Wciąż pada, a meteorolodzy prognozują, że tylko tej nocy spaść może nawet do 40 centymetrów deszczu.



Wiele ulic miasta zamieniło się w rzeki, po których można się przemieszczać tylko łodziami. Mieszkańcy zalanych dzielnic są ewakuowani do specjalnie przygotowanych noclegowni. Służby ratownicze nie są jednak w stanie dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Do pomocy włączają się zwykli mieszkańcy.



We wtorek na zdewastowane tereny ma przyjechać prezydent Donald Trump. W piątek Biały Dom uruchomił specjalną finansową pomoc dla regionów dotkniętych przez powódź. Trzysta tysięcy gospodarstw domowych w dalszym ciągu pozbawionych jest dopływu energii elektrycznej. W Houston nakazano zamknięcie szkół, lotnisk i urzędów.