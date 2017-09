Ewakuacja na Bali z powodu wzmożonej aktywności wulkanu

Ponad 10 tys. osób zostało ewakuowanych z domów na indonezyjskiej wyspie Bali z powodu wzmożonej aktywności wulkanu Gunung Agung - poinformowała w sobotę agencja AFP. W piątek władze Indonezji podniosły poziom zagrożenia wulkanicznego na najwyższy.

Zdjęcie Gunung Agung od sierpnia wykazuje zwiększoną aktywność /SONNY TUMBELAKA /AFP

Gunung Agung od sierpnia wykazuje zwiększoną aktywność. W tym tygodniu w jego pobliżu zarejestrowano setki wstrząsów. Zdaniem wulkanologów mogą one zwiastować zbliżającą się erupcję.

Indonezyjskie władze ostrzegły, że nikt nie powinien znajdować się w promieniu 12 km od krateru wulkanu. Zapewniły jednocześnie, że nie ma zagrożenia dla osób przebywających na pozostałych częściach wyspy.

Jak podała agencja AFP, lotnisko w Denpasar, stolicy prowincji Bali, funkcjonuje bez zakłóceń, ale jego pracownicy monitorują dokładnie rozwój sytuacji.

Australijski rząd ostrzegł swoich obywateli przed odwiedzaniem Bali i zaapelował do nich, by "zachowali najwyższy stopień uwagi oraz stosowali się do instrukcji indonezyjskich władz".

Bali to wyspa popularna wśród turystów; co roku odwiedza ją miliony zagranicznych gości. Gunung Agung, stratowulkan i najwyższy szczyt wyspy (3142 m n.p.m.), znajduje się ok. 70 km od kurortu Kuta.

W wyniku erupcji Gunung Agung w 1963 r. zgięło ponad tysiąc osób. Od tego czasu wulkan nie wybuchał.