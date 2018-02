Falcon Heavy już w powietrzu

Najpotężniejsza rakieta świata od czasu Saturna V, Falcon Heavy, o godzinie 21:45 czasu polskiego wystartowała z przylądka Canaveral na Florydzie w kierunku Marsa.

Rakieta firmy SpaceX południowoafrykańskiego przedsiębiorcy Elona Muska ma wysokość 23-piętrowego budynku i może wynieść na orbitę okołoziemską ciężar 63 ton. Podczas dziewiczego lotu na pokładzie umieszczono samochód Muska (wiśniowa, elektryczna tesla) z manekinem w środku.



W ciągu dwóch minut rakieta osiągnęła prędkość pięciu tys. kilometrów na godzinę.



Po sześciu i pół godz. od startu będzie wiadomo, czy wszystkie fazy lotu przebiegły zgodnie z planem. Szanse na pełny sukces debiutu firma oceniała 50 na 50.



Wedle założeń wszystkie trzy człony rakiety mają bezpiecznie wrócić na Ziemię i być zdatne do ponownego użytku. Dwie części już wylądowały na Florydzie, a ta ostatnia ma to zrobić na specjalnej platformie na morzu. Gdy rakieta dotrze do orbity okołoziemskiej, w kosmos zostanie wypuszczone wspomniane auto, które będzie miało zamontowane kamery. Umieszczony na szczycie głównej rakiety element z załadunkiem jest jednorazowego użytku i nie wróci na Ziemię.

Elon Musk nie ukrywa, że jego ostatecznym celem jest skonstruowanie takiej rakiety, która umożliwi kolonizację Marsa.