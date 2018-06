Finlandia: Nielegalne przekroczenia granicy z dokumentami z mundialu

Pięć osób wjechało nielegalnie z Rosji do Finlandii z dokumentami tożsamości piłkarskich kibiców, a następnie złożyło wniosek o azyl - poinformowała w piątek fińska służba graniczna.

Zdjęcie Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej rozpoczęły się 14 czerwca /EMMANUEL DUNAND /AFP

Jedna z tych osób, obywatel Nigerii, znalazł się na terytorium Finlandii w piątek z fałszywym brazylijskim paszportem. Z kolei trzech obywateli Maroka przekroczyło w niedzielę piechotą granicę fińsko-rosyjską po prawdopodobnie kilkunastogodzinnym marszu.

Rosja zniosła konieczność wyrabiania wizy dla osób, które posiadają bilety na mecze podczas trwających w tym państwie mistrzostw świata w piłce nożnej.

"Byliśmy na to przygotowani, wiedzieliśmy, że można wjechać na terytorium Rosji bez wizy" - powiedział Marko Saareks z fińskiej straży granicznej. "Było jednak niespodzianką, że zaczęło się to od razu po rozpoczęciu turnieju" - dodał. Podkreślił, że według jego informacji do podobnych przypadków doszło w krajach bałtyckich oraz w Polsce.