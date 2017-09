Florencja: Przełomowe przemówienie Theresy May

"Wyjście z Unii Europejskiej jest trudnym procesem, ale w naszym interesie jest, aby negocjacje się powiodły" - powiedziała w piątek podczas przemówienia we Florencji premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Premier podkreśliła, że konieczne jest wypracowanie wspólnej polityki między UE a Wlk. Brytanią. Brexit zapowiedziany jest na rok 2019, a wyjście z Unii ma wiązać się z dwuletnim okresem przejściowym. Mimo to kraj będzie dokładał się do unijnego budżetu do roku 2020.

Obywatele Wielkiej Brytanii w czerwcu 2016 r. zadecydowali o wyjściu z Unii Europejskiej. W referendum wzięło udział 72,2 proc. uprawnionych, spośród których 51,89 proc. opowiedziało się za opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.



Decyzja brytyjskiego społeczeństwa wpłynie na los milionów imigrantów z Unii Europejskiej. Podczas piątkowego przemówienia we Florencji, Theresa May poruszyła temat przyszłości obywateli UE w Wlk. Brytanii i dalszej współpracy gospodarczej z krajami Unii.



Przemowa rozpoczęła się ok. 15:30. Na początku premier podkreśliła, że już "czasy renesansu pokazały nam, że jeśli otworzymy nasze umysły na nowe możliwości, możemy stworzyć lepszą przyszłość dla naszych narodów".

Wielka Brytania globalnym, wolnym krajem

"Wielka Brytania opuszcza UE. Chce być globalnym, wolnym krajem" - zadeklarowała Theresa May.

Maj stwierdziła, że masowa migracja i terroryzm to dwa przykłady wyzwań dla naszych wspólnych europejskich wartości, które możemy rozwiązać tylko w ramach partnerstwa.



Zmiany klimatyczne i rozprzestrzenianie broni nuklearnej przez Koreę Północną to kolejne trudności, które muszą być podejmowane na arenie międzynarodowej.



Takie wyzwania mogą być rozwiązane pomyślnie tylko przez ludzi o podobnym myśleniu i wspólnych wartościach.



Wspólne wartości

"Wielka Brytania zawsze będzie walczyć ze swoimi przyjaciółmi i sojusznikami w obronie tych wartości" - powiedziała premier.



Wielka Brytania może wyjść z Unii Europejskiej, ale - jak deklaruje May - Wlk. Brytania nie wychodzi z Europy".

Theresa May podkreśliła, że sukces Wlk. Brytanii jest związany z sukcesem Unii Europejskiej.

"Wierzę, że podzielamy głębokie poczucie odpowiedzialności, aby zmiana działała płynnie i rozsądnie, nie tylko dla obecnych obywateli, ale dla następnego pokolenia, które odziedziczy świat, który im zostawimy" - powiedziała premier.



14 dokumentów w spr. brexitu

Wielka Brytania wydała dotychczas 14 dokumentów związanych z brexitem, odbyły się trzy rundy negocjacji. Premier podkreśliła, że zarówno UE jaki Wlk. Brytania będą respektowały postanowienia porozumienia wielkopiątkowego i zachowa otwartą granicę z Irlandią. Theresa May podkreśliła, że chce, aby obywatele Unii Europejskiej zostali w Wielkiej Brytanii. Jednym z celów premier jest zagwarantowanie im należnych praw.

May dostrzega, że proces będzie wiązał się nie tylko z zaletami, ale również mogą pojawić się przeszkody. Premier mimo wszystko chce, aby doprowadzić do zrównoważonych działań. Polityka prowadzona przez Kanadę i Norwegię, nie jest jednak najlepszym wyjściem dla Wielkiej Brytanii.

Premier podkreśla dalszą współpracę z krajami Europy. Kraj będzie dalej uczestniczył w pracach nad utrzymaniem bezpieczeństwa w Europie.

Wielka Brytania przestanie być członkiem Unii Europejskiej 29 marca 2019 r. Współpraca między Wlk. Brytanią a UE ma się rozwijać "w nowych kierunkach". Ten proces będzie jednak długotrwały.



Premier zapowiedziała, że opuszczenie UE związane będzie z dwuletnim okresem przejściowym. Przez ten czas ciągle stosowane będą unijne prawa. Chętni będą mogli osiedlać się na terenie Wlk. Brytanii, ale będą musieli się zarejestrować. Te regulacje mają być wprowadzone tak szybko, jak będzie to możliwe. Mimo to, premier zadeklarowała, że Wlk. Brytania będzie uczestniczyć w budżecie unijnym do roku 2020.



Świetlana przyszłość po brexicie

Premier patrzy na przyszłość Europy i Wlk. Brytanii po brexicie z dużym optymizmem.



"Oczy całego świata zwrócone są na nas, ale jeśli będziemy zdolni do wyobraźni i kreatywności (...), to myślę, że możemy być optymistami odnośnie przyszłości, którą możemy zbudować dla Zjednoczonego Królestwa i dla Unii Europejskiej" - oceniła Theresa May.

Przyszłość Unii Europejskiej uzależniona jest od korzystnych porozumień końcowych.



"Jeśli uda nam się osiągnąć pomyślne porozumienie końcowe, kiedy zostanie napisany ten rozdział naszej historii europejskiej, zapomnimy wówczas o różnicach, z którymi się zmierzyliśmy, będziemy pamiętać o wizji, którą pokazaliśmy; zapomnimy o wyzwaniach, z którymi się zmagaliśmy mając w pamięci kreatywność, której użyliśmy, by przezwyciężyć trudności" - mówiła premier Wielkiej Brytanii.

Premier Theresa May zadeklarowała, że przyszłość Wielkiej Brytanii po brexicie będzie świetlana. "Naszą mocną stroną jest szanowany na całym świecie system prawny, otwartość na zagraniczne inwestycje i promowanie innowacyjności, łatwość w robieniu interesów, najlepsze uniwersytety i naukowcy (...), wyjątkowa narodowa zdolność do kreatywności i niezłomność ducha".