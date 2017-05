Forum Rady Praw Człowieka ONZ. Polska w ogniu krytyki

USA i inne kraje krytykowały we wtorek Polskę w Radzie Praw Człowieka ONZ za nowe ustawy, które postrzega się jako ograniczające niezależność sądownictwa i mediów publicznych - pisze z Genewy agencja Associated Press.

AP odnotowuje, że kilka państw zachodnich skrytykowało też Polskę za restrykcyjne przepisy dotyczące aborcji, wzywając nasz kraj do przyznania kobietom prawa do bezpiecznej i legalnej aborcji. Wskazano też - jak pisze AP - na narastanie ksenofobicznej atmosfery, której rezultatem jest zwiększona liczba przestępstw przeciwko cudzoziemcom.

USA zaniepokojone sytuacją w Polsce

AP informuje, że przedstawicielka USA na sesji Rady Praw Człowieka ONZ Sheila Leonard oświadczyła, iż Stany Zjednoczone są zaniepokojone rozwojem sytuacji w Polsce. "Pozostajemy głęboko zatroskani o niezależność sądownictwa. Niepokoi nas też utrzymująca się dyskryminacja i incydenty, wymierzone w mniejszości w Polsce, łącznie z homofobicznymi, ksenofobicznymi i antysemickimi wypowiedziami i aktami" - cytuje AP Sheilę Leonard.

AP odnotowuje, że przedstawiciele Polski wskazywali, iż zmiany wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość są zgodne z normami europejskimi. Agencja zwraca uwagę na przedstawiony przez wiceminister spraw zagranicznych Renatę Szczęch raport, w którym Polska wskazała m.in. na program "Rodzina 500 Plus".

AP pisze, że kilku delegatów oświadczyło, iż uznają zmniejszenie ubóstwa dzieci, ale "wezwało Warszawę do wykazania poprawy w innych dziedzinach".

"Antymuzułmańskie nastroje w Polsce"

AP informuje też, że delegat Turcji wyraził zaniepokojenie "antymuzułmańskim nastrojem w Polsce", a rosyjski delegat skrytykował niedawne przypadki wandalizmu wymierzonego w pomniki żołnierzy radzieckich, którzy zginęli podczas drugiej wojny światowej.

Polska przedstawiła raport w związku z tzw. Powszechnym Przeglądem Okresowym Praw Człowieka. Przeglądowi średnio co cztery lata podlega każde z państw członkowskich ONZ. Po raz pierwszy Polska została oceniona w 2008 r. W najnowszym raporcie Polska odniosła się do rekomendacji Rady Praw Człowieka wydanych w związku z drugim przeglądem w 2012 r. Wówczas Rada zaleciła m.in. skuteczniejszą walkę z rasizmem i dyskryminacją, legalizację związków partnerskich dla osób tej samej płci czy wzmożenie działań na rzecz zapobiegania przemocy wobec kobiet.

Głos Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Według komunikatu MSZ podczas posiedzenia Rady we wtorek wiceminister Szczęch odniosła się do wybranych inicjatyw Polski na rzecz ochrony grup szczególnie wrażliwych, przywołując w tym kontekście programy "Za życiem" oraz "Rodzina 500 Plus".

Wiceminister Szczęch przypomniała również, że Polska ubiega się o członkostwo w Radzie w latach 2020-22.

Według komunikatu MSZ podczas 27. sesji grupy roboczej ds. Powszechnego Przeglądu Okresowego na forum Rady Praw Człowieka przeglądowi została poddana sytuacja praw człowieka, obok Polski, w Bahrajnie, Ekwadorze, Tunezji, Maroku, Indonezji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Filipinach, Algierii, Holandii i RPA.

Rada Praw Człowieka ONZ z siedzibą w Genewie została utworzona w 2006 roku w miejsce krytykowanej za nieefektywność Komisji Praw Człowieka. Zajmuje się promowaniem praw człowieka i reaguje na przypadki ich naruszania.