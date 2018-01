Francja: Aresztowano mężczyznę, który planował zamach w Paryżu

Francuskie siły antyterrorystyczne zatrzymały młodego mężczyznę, który planował dokonanie w najbliższym czasie zamachu. Aresztowany jest przesłuchiwany przez brygadę specjalną w Paryżu.

Zdjęcie Francuska policja /123RF/PICSEL

Osoby z komórki prowadzącej rozpracowywanie środowisk islamistów wpadły na trop mężczyzny dzięki portalom internetowym.

Zatrzymany ma 23 lata, jest kawalerem, bezrobotnym. Jego poglądy uległy radykalizacji pod wpływem dżihadu. Mężczyzna nie był notowany w archiwach policji.

Na obrzeżach miejscowości Orange na południu Francji interweniowali antyterroryści. Jak powiedział naoczny świadek wydarzeń, mieszkaniec tego samego bloku, funkcjonariusze byli w kominiarkach, przeszukiwali z psami samochody i garaże. W domu mężczyzny znaleziono znaczne ilości prochu i materiałów propagandowych tak zwanego Państwa Islamskiego. Aresztowany planował dokonanie zamachów w najczęściej odwiedzanych przez turystów miejscach Paryża.

Z kolei w sobotę zatrzymano 33-letniego mężczyznę, który także planował zamach. W tym samym czasie policja aresztowała kolejną osobę. Siedemnastolatka, który planował przedostać się do Syrii i Iraku, by dołączyć do dżihadu.