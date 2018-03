Francja: Atak w supermarkecie. "To był akt terroru"

Dżihadysta marokańskiego pochodzenia dokonał we Francji trzech ataków, w których zginęły co najmniej trzy osoby, a dwie zostały ranne. Napastnik został zastrzelony przez policję - podała AFP. "To był akt terroru" - oświadczył premier Francji.

Nad ranem mężczyzna ukradł samochód w Carcassonne, wcześniej zabijając kierowcę. Następnie dżihadysta ruszył w drogę i otworzył ogień do grupy policjantów - jeden z nich został ranny.

Około godziny 11.15 mężczyzna wszedł do supermarketu w Trèbes i wziął zakładników. W środku również padły strzały.

Po godz. 14, gdy większości zakładników udało się uciec, a wewnątrz pozostawał tylko napastnik i jeden z funkcjonariuszy, policja przypuściła szturm na miejsce ataku. W wyniku akcji napastnik został zastrzelony.

Premier Francji Edouard Philippe powiedział, że incydent jest "aktem terroru".

Powiązania z ISIS

Napastnik twierdził, że działa w imieniu ISIS. Według świadków, wchodząc do supermarketu, krzyczał "Allahu Akbar". Później, w trakcie negocjacji, zażądał wypuszczenia sprawcy zamachu w Paryżu w listopadzie 2015 roku Salaha Abdeslama - podaje BFMTV.

Sprawca był wcześniej notowany przez policję.