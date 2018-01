Francja: Ataki więźniów na strażników

Na Korsyce dwóch strażników więziennych zostało rannych, w tym jeden poważnie, w ataku w tamtejszym zakładzie karnym. W ostatnich dniach był to trzeci taki przypadek.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Strażnicy w 40 procentach więzień we Francji prowadzą akcję protestacyjną. Dochodzi do starć z żandarmami.

Reklama

Trzech więźniów, z których dwóch miało noże, rzuciło się na dwóch strażników korsykańskiej placówki penitencjarnej. Jeden z zaatakowanych został poważnie ranny w tchawicę. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Według władz, jeden z napastników uległ radykalizacji poglądów pod wpływem ideologii dżihadu.

Zradykalizowani więźniowie byli także wśród napastników, którzy w ciągu ostatnich kilku dni zaatakowali strażników w dwóch innych zakładach karnych w różnych rejonach Francji. W Nicei kierowca usiłował wjechać samochodem w grupę pracowników penitencjarnych, protestujących przed tamtejszym więzieniem. Jedna osoba odniosła obrażenia.



Strażnicy w czterech na dziesięć zakładów karnych we Francji strajkują, domagając się od władz wprowadzenia środków bezpieczeństwa. Jeden z nich przekonuje, że to była ta kropla, która przepełniła czarę. Jest zdania, że personel więziennictwa ma dosyć. Zapewnia, że strażnicy chcą po prostu bezpiecznie pracować. W kilku miejscach doszło do gwałtownych starć strażników z żandarmerią i policją.