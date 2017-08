Francja. Auto wjechało w restaurację. Nie żyje dziecko

8-letnia dziewczynka zginęła, a sześć osób zostało poważnie rannych, gdy samochód wjechał w poniedziałek wieczorem w pizzerię w miasteczku na wschód od Paryża - podały francuskie media. Sprawcę zatrzymano. Według telewizji RTL twierdzi on, że chciał się zabić.

Opierając się na słowach mężczyzny, władze wykluczają motyw terrorystyczny zdarzenia - poinformowała AFP, powołując się na źródła w wymiarze sprawiedliwości.

Prokuratura w Meaux na wschód od Paryża podała, że chodzi o czyn umyślny, ale "co do zasady nic nie wskazuje na czyn terrorystyczny". Sprawy nie przejęła paryska prokuratura ds. terroryzmu.

Do zdarzenia doszło w centrum handlowym w miejscowości Sept-Sorts niedaleko La Ferte-sous-Jouarre ok. 65 km od Paryża. Według telewizji informacyjnej LCI, sprawca wjechał umyślnie samochodem BMW najpierw w ogródek przed pizzerią Cesena, a potem w budynek, gdzie się ona mieści.

Miejsce zdarzenia władze otoczyły kordonem bezpieczeństwa, wszystkich rannych ewakuowano.

Żandarmeria zaapelowała na Twitterze, by nie zbliżać się do tej okolicy, by nie przeszkadzać władzom w prowadzonych działaniach.