Francja: Ewakuacja "dzikiego" obozu imigrantów pod Dunkierką

Policja ewakuowała rozbity "na dziko" obóz imigrantów w portowym mieście Grand-Synthe, położonym na peryferiach Dunkierki, na północy Francji. W obozie przebywało łącznie kilkaset osób obojga płci, w tym około 60 dzieci.

Zdjęcie Policja zlikwidowała obóz imigrantów w Grande-Synthe /PHILIPPE HUGUEN/PH /East News

Dowodzący operacją stwierdził, że sygnał do rozpoczęcia akcji dał francuski minister spraw wewnętrznych Gerard Collomb. Minister wydał zgodę na akcję po konsultacjach z merem miasta, który wcześniej zainstalował w obozie toalety i prysznice - mimo sprzeciwów szefa resortu.



Zdjęcie W obozie przebywało kilkaset migrantów / PHILIPPE HUGUEN / East News

Ministerstwo spraw wewnętrznych wyjaśnia, że operację przeprowadzono w związku z troską o zapewnienie względnie przyzwoitych warunków pobytu. Wszystkie osoby przewieziono kilkunastoma autokarami do ośrodków, w których zostaną przebadane i gdzie otrzymają informacje dotyczące ich przyszłości. Do dyspozycji migrantów przygotowano czterysta miejsc noclegowych.

Zdjęcie Migranici byli przewiezieni przy asyscie policji / PHILIPPE HUGUEN / East News

Rano około dwustu policjantów i żandarmów otoczyło przylegający do podmiejskiego lasu obóz. Służby nie wpuszczały do niego działaczy organizacji humanitarnych i charytatywnych. To już kolejny nielegalny obóz we Francji zlikwidowany w tym tygodniu.

W poniedziałek policja ewakuowała obóz imigrantów pod Calais, gdzie koczowało osiemdziesiąt pięć osób. Większość uchodźców bezskutecznie usiłuje przedostać się na Wyspy Brytyjskie.