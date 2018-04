Francja: Ewakuacja w Mont-Saint-Michel

Władze francuskiej wyspy Saint Michel, siedziby słynnego opactwa, zdecydowały o ewakuacji turystów i części personelu. Powodem było pojawienie się napastnika, który przed jedną z kawiarni wykrzykiwał groźby pod adresem lokalnych sił porządkowych. Kilka minut później był widziany na wałach historycznej twierdzy.

Zdjęcie Ewakuacja w Mont-Saint-Michel /LIONEL BONAVENTURE /AFP

Prefekt regionu wyjaśnił, że nakazał ewakuację znajdujących się w tym miejscu turystów - około tysiąca osób - a także zamknięcie wszystkich sklepów i innych czynnych obiektów w związku z incydentem, do jakiego doszło przed południem.



Z autobusu dowożącego zwiedzających wysiadł mężczyzna, który głośno wykrzykiwał pogróżki pod adresem stróżów porządkowych. Następnie mężczyzna zbiegł i wmieszał się w tłum.



Policja intensywnie go poszukuje. Na razie nie wiadomo jakimi motywami kierował się potencjalny napastnik.



Żandarmeria niezwykle sprawnie przeprowadziła ewakuację znajdujących się w pobliżu klasztoru ludzi i turystów tam zmierzających. Niektórzy naoczni świadkowie mówią, iż kazano im opuścić pomieszczenia hotelowe, w których spędzali noc.



Położony nad Atlantykiem, na granicy Normandii i Bretanii klasztor Mont St. Michel należy do jednych z największych atrakcji Francji, i obok Paryża i zamków nad Loarą, jest najczęściej odwiedzany. Ze stałym lądem łączy go grobla. W czasie odpływów miejsce to staje się wyspą.