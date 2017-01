Francja: Kogo lewica wystawi przeciwko Le Pen?

W niedzielę we Francji odbędzie się decydująca runda prawyborów na lewicy, w gronie socjalistów i ekologów. Dwóch finalistów pierwszej tury - Benoit Hamon i Manuel Valls - ubiega się o nominację na kandydata tej części francuskiej sceny politycznej w wyborach prezydenckich, które odbędą się wiosną.

Zdjęcie Benoit Hamon i Manuel Valls /AFP

Obydwaj kandydaci wyrażali swoje opinie na temat bezpieczeństwa Europy. Benoit Hamon, który według badania opinii publicznej w większym stopniu uosabia ideały francuskiej lewicy i były premier Manuel Valls, który jest według tego samego sondażu lepiej predysponowany do spełniania roli prezydenta, podzielają zdanie co do konieczności udziału w interwencjach Francji poza jej granicami.

Benoit Hamon zaznaczył, iż istnieje różnica między interwencjami francuskimi w Mali czy w Syrii, bo tam żołnierze walczą z terrorystami. Ale zaraz zaznaczył, że dzisiaj Francja walczy z groźbą destabilizacji całego kontynentu europejskiego i jego zdaniem ochrania całą Europę.

Manuel Valls przypomniał o tym, że Francja jest piątą potęgą na świecie i że wypełnia swoje obowiązki wobec Europy. Dlatego też i Europa powinna brać udział we wspólnych wysiłkach na rzecz obronności.

Ostatnie sondaże dawały więcej szans Benoit Hamonowi. W pierwszej turze uzyskał on 36 procent głosów. Manuel Valls o pięć punktów mniej.