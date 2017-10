Francja: Matka dżihadysty skazana na 10 lat więzienia

Paryski sąd skazał na 10 lat więzienia kobietę oskarżaną o wspieranie syna dżihadysty i o przynależność do organizacji przestępczej, która planowała przygotowanie zamachu terrorystycznego.

Kobieta została aresztowana w 2014 roku, podczas odbywania kolejnej podróży do Syrii.

Syn 51-letniej Christine Riviere deklarującej całkowite przywiązanie do ideologii tak zwanego Państwa Islamskiego, walczył w Syrii. Matka wspierała go finansowo i moralnie, zachęcając do dalszego angażowania się w dżihad. Kilkakrotnie przebywała na terenach strefy iracko-syryjskiej, która była w owym czasie pod kontrolą terrorystów. Swoją tam obecność tłumaczyła chęcią bycia jak najbliżej syna, zanim zginie jako męczennik i będzie blisko Allaha. Wśród dowodów rzeczowych przeciwko niej są potwierdzenia wpłat przeznaczonych dla niego i terrorystyczne materiały propagandowe przedstawiające sceny przemocy ze strony dżihadystów.



Kobieta jest pochodzącą z Troyes Francuską, która przeprowadziła się na podparyskie przedmieścia, gdzie sześć lat temu przeszła na islam i jej poglądy uległy radykalizacji pod wpływem ideologii dżihadu. Aresztowano także jej syna, którego złapano, gdy legitymował się fałszywym paszportem szwedzkim. Jego proces odbędzie się w późniejszym terminie.