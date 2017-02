​Francja: Nowe sondaże. Emmanuel Macron i Francois Fillon "łeb w łeb"

Liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen z dużą przewagą prowadzi w sondażach przed pierwszą turą wyborów prezydenckich we Francji. Za jej plecami toczy się zażarta walka o 2. miejsce.

Zdjęcie Emmanuel Macron /AFP

Według sondażu Ifop-Fiducial Marine Le Pen cieszy się poparciem 26 proc. Francuzów.

2. miejsce ex aeqo zajmują Emmanuel Macron (En Marche!) i Fracois Fillon (Republikanie) z wynikiem na poziomie 18,5 proc.

Kandydat socjalistów Benoit Hamon może liczyć na 14 proc. poparcia, a skrajnie lewicowy Jean-Luc Melenchon na 11,5 proc.

Pozostali kandydaci, z Francois Bayrou na czele, nie mają większych szans na wejście do drugiej tury.

Marine Le Pen prowadzi również w sondażu OpinionWay, z takim samym wynikiem - 26 proc. Na 2. miejscu znów mamy remis między Macronem a Fillonem (20 proc.). Hamona popiera 16 proc. ankietowanych, a Melenchona - 13 proc.

Symulacje drugiej tury sugerują, że to przeciwnik Le Pen zostanie prezydentem Francji. Francois Fillon prowadzi z nią 56 do 44 proc., natomiast Emmanuel Macron 62 do 38 proc.

Zdjęcie Francois Fillon / AFP

Pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji odbędzie się 23 kwietnia, druga - 7 maja.