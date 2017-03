​Francja: Obóz Sarkozy'ego wzywa Fillona, by ustąpił i wyznaczył "następcę"

Sojusznicy b. prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego zwrócili się do będącego w ogniu krytyki kandydata prawicy na prezydenta Francois Fillona, by zrezygnował z wyścigu i znalazł innego kandydata - poinformowała w poniedziałek osoba popierająca Sarkozy'ego.

"Linia polityczna Fillona jest dobra, ale zważywszy, że nie może on już zapewnić jedności rodzinie politycznej prawicy i centrum, zwracamy się do niego, by wziął na siebie odpowiedzialność i wybrał swego następcę" - oświadczyły cytowane przez AFP osoby blisko związane z Sarkozym po spotkaniu z byłym szefem państwa.

Sojusznicy Sarkozy'ego uzgodnili na poniedziałkowym spotkaniu, że zwrócą się do Christiana Jacoba, prominentnego członka konserwatywnej partii Republikanie, aby spotkał się z dawnym faworytem wyścigu do Pałacu Elizejskiego Fillonem i przedstawił mu ten postulat - poinformował agencję Reutera anonimowy zwolennik Sarkozy'ego.

W poniedziałek przed południem były premier Francji Alain Juppe ogłosił, że "nie będzie kandydatem" w wyborach prezydenckich. W związku ze skandalem wokół Fillona, który oskarżany jest o fikcyjne zatrudnianie rodziny za publiczne pieniądze, pojawiały się głosy, iż mógłby go zastąpić właśnie Juppe.

W wewnątrzpartyjnych listopadowych prawyborach Juppe był rywalem Fillona.

W niedzielę Fillon odmówił poddania się naciskom partii, by zrezygnować z kandydowania.

Komentatorzy wskazują, że problemy na francuskiej centroprawicy spowodują przede wszystkim odejście wyborców do kandydatki skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen.