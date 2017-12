Francja: Śnieg paraliżuje ruch turystyczny

Obfite opady śniegu zmusiły 4 tys. turystów zmierzających do ośrodków wypoczynkowych we francuskich Alpach do przenocowania w specjalnie zorganizowanych schroniskach - poinformowały w niedzielę francuskie władze.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Nicolas Lambert /AFP

Prefektura departamentu Sabaudii poinformowała, że 3,5 tys. podróżujących samochodem spędziło noc z piątku na sobotę w schroniskach po tym, jak opady śniegu sprawiły, że górskie drogi stały się nieprzejezdne. Podobne zakwaterowanie zapewniono kolejnym 500 turystów, którzy wylądowali na lotnisku w mieście Chambery w południowo-wschodniej Francji.

Górskie służby ratownicze poinformowały o jednej ofierze śmiertelnej sobotniej lawiny w popularnym wśród turystów ośrodku Val d'Isere. Podczas zejścia lawiny 22-letni mężczyzna jeździł na nartach poza stokiem.

Stopień zagrożenia lawinowego w Sabaudii utrzymuje się na czwartym poziomie w pięciostopniowej skali - poinformowała AFP. Na najbliższe dni prognozuje się dalsze opady śniegu.