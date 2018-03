Francja: Zakładnicy w supermarkecie. Trwa operacja policyjna

​Napastnicy ostrzelali policjantów w miejscowości Carcassonne na południu Francji, a następnie wzięli zakładników w supermarkecie w Trèbes, gdzie również padły strzały - informuje "The Independent", powołując się na lokalne media. "Sytuacja jest poważna" - ocenił francuski premier Edouard Philippe. Jak wynika z najnowszych doniesień, nie żyją prawdopodobnie dwie osoby.

Zdjęcie Uzbrojony napastnik wziął zakładników w supermarkecie /AFP

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna wszedł do supermarketu około godz. 11.15, a następnie usłyszano strzały.

Władze apelują do mieszkańców Trebes, by nie zbliżali się do miejsca zdarzenia.



Na miejscu trwa operacja policyjna.



Powiązania z ISIS

Napastnik twierdzi, że działa w imieniu ISIS.



"Podejrzewamy, ze jedna osoba nie żyje, ale nie możemy dotrzeć na miejsce zdarzenia z lekarzem" - powiedział AFP Jean-Valery Lettermann.

Niestety z kolejnych doniesień wynika, ze zginęły dwie osoby.



Na miejsce zdarzenia udał się minister spraw wewnętrznych Francji Gerard Collomb.

Burmistrz miasteczka Trebes poinformował, że w supermarkecie został już tylko napastnik i policjant. Zakładników uwolniono, a dwie osoby są poszkodowane.