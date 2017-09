Francja: Zwolniony z tureckiego aresztu dziennikarz wrócił do kraju

Zatrzymany w lipcu przez władze Turcji 27-letni francuski dziennikarz Loup Bureau wrócił w niedzielę do Francji. O jego uwolnienie zabiegał prezydent Emmanuel Macron. Mimo zwolnienia z aresztu, na dziennikarzu nadal ciążą zarzuty działalności terrorystycznej.

Zdjęcie Loup Bureau /GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP /AFP

Bureau po przylocie na paryskie lotnisko Roissy-Charles de Gaulle wyglądał na zmęczonego. Powiedział, że powrót do Francji jest dla niego wielką niespodzianką i ulgą. Dodał, że do końca nie był pewien, jaki los go czeka po 51 dniach spędzonych w więzieniu w Sirnaku na południowym wschodzie Turcji.



Reklama

Na lotnisku witała go rodzina, partnerka i francuska minister kultury Francoise Nyssen.



Warunki przetrzymywania Bureau opisywał jako "trochę skomplikowane". "Nie byłem fizycznie maltretowany, ale były pogróżki i zastraszanie" - powiedział. "Od kiedy pan Macron ogłosił, że domaga się mojego uwolnienia, nastąpiły zmiany a strażnicy zaczęli rozumieć, że nie jestem terrorystą".



Po przylocie dziennikarz rozmawiał telefonicznie z prezydentem Francji, który od sierpnia domagał się jego uwolnienia od prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana.



Bureau, który współpracował m.in. ze stacjami telewizyjnymi TV5 Monde i Arte, 26 lipca został zatrzymany na granicy iracko-tureckiej, bo znaleziono przy nim zdjęcia przedstawiające go razem z kurdyjskimi bojownikami w Syrii, czyli siłami YPG. Rząd w Ankarze uważa je za formację terrorystyczną będącą przedłużeniem zakazanej w Turcji Partii Pracujących Kurdystanu (PKK).



Bureau postawiono zarzuty udziału w zbrojnej organizacji terrorystycznej. Obrona twierdzi, że zdjęcia pochodzą z 2013 roku, kiedy Bureau realizował reportaż o warunkach życia Syryjczyków dla TV5 Monde.



"On ciągle jest ścigany. W środę wieczorem prokurator wystawił akt oskarżenia, w którym oskarża Bureau o przynależność do organizacji terrorystycznej. Będzie on najpewniej sądzony zaocznie. W przypadku skazania zostanie pewnie wydany nakaz aresztowania, który uniemożliwi mu pracę na świecie" - powiedział AFP sekretarz generalny Dziennikarzy bez Granic (RSF) Christophe Deloire. "Jego walka się nie kończy" - dodał.



Według RSF, w tureckich więzieniach przebywa od 160 do 180 dziennikarzy. Na liczącej 180 krajów liście wolności prasy, Turcja zajmuje 155. miejsce. Sytuacja pogorszyła się po udaremnionym przez władze puczu z lipca 2016 roku.

Pierwsza rozmowa telefoniczna Macrona i Erdogana poświęcona uwolnieniu dziennikarza odbyła się 15 sierpnia. We Francji pod petycją adresowaną do tureckich władz z apelem o uwolnienie Bureau podpisało się blisko 28 tys. osób.