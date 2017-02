​Francuski dżihadysta prawdopodobnie zabity w Iraku

Francuski dżihadysta Rachid Kassim prawdopodobnie zginął w Iraku podczas ataku lotniczego kierowanej przez USA międzynarodowej koalicji - poinformowały w piątek amerykańskie media.

Zdjęcie Bojownik samozwańczego Państwa Islamskiego, zdj. ilustracyjne /East News

Wprawdzie Pentagon nie potwierdził śmierci Kassima, ale przyznał, że w ostatnich 72 godzinach był on celem ataku, do którego doszło w pobliżu Mosulu. "Atak ten był najprawdopodobniej skuteczny" - powiedział stacji CNN urzędnik amerykańskiego resortu obrony.

Reklama

Kassim podejrzany jest o werbowanie przez zaszyfrowane fora i czaty internetowe młodych ludzi do organizacji Państwo Islamskie (IS). Ma on też instruować nowo pozyskanych dżihadystów, jak przeprowadzać w Europie zamachy, do których nawołują przywódcy IS.

Według francuskich tajnych służb terrorysta stał za co najmniej czterema spośród ataków, do jakich doszło we Francji od czerwca ubiegłego roku, w tym za zabójstwami księdza w Normandii i pary policjantów na zachód od Paryża.