Frontex: Spada liczba migrantów

Spada liczba nielegalnych migrantów, którzy przedostają się do Europy. Najnowsze dane w tej sprawie przedstawiła agencja Frontex, zajmująca się monitorowaniem granic Unii Europejskiej.

Zdjęcie Akcja ratunkowa na Morzu Śródziemnym, zdj. ilustracyjne /East News

Według danych Frontexu, w lutym granice Unii Europejskiej nielegalnie przekroczyło 3400 osób. To o trzy czwarte mniej niż w takim samym okresie ubiegłego roku. Agencja twierdzi, że od początku roku zanotowała 12 tysięcy osób, które przedostały się na kontynent przez Morze Śródziemne.



Z przedstawionego przez Frontex raportu wynika, że spadła liczba migrantów, którzy przybyli do Włoch. Powodem mają być wzmożone działania straży przybrzeżnej w Libii oraz trudne warunki pogodowe na Morzu Śródziemnym.



Utrzymuje się natomiast liczba osób, które przypływają do Hiszpanii. Są to głównie obywatele Gwinei, Maroka i Mali. Nie zmienia się też napływ migrantów do Grecji, którzy pochodzą głównie z Turcji i Syrii.



Zmalała natomiast liczba migrantów przypływających na Bałkany Zachodnie. W lutym było ich zaledwie 150.



Według danych ONZ, w ubiegłym roku do Europy przypłynęło 171 tysięcy osób, czyli o dwa razy mniej niż rok wcześniej.



W połowie przyszłego roku szef Rady Europejskiej ma zaproponować nowe działania w sprawie uchodźców.