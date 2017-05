Gen. Stanisław Sosabowski generałem holenderskich serc

Pamięć generała Stanisława Sosabowskiego została uczczona w Holandii w niecodzienny sposób. Nowa odmiana tulipana hodowana przez 25 lat w Holandii otrzymała dziś nazwę "Generał Stanisław Sosabowski". Uroczystość w 125. urodziny wojskowego odbyła się w mieście Driel. Wzięli w niej udział krewni generała, przedstawiciele krakowskiej 6 Brygady Powietrznodesantowej, czyli jednostki, która dziedziczy tradycje spadochroniarzy polskiego dowódcy oraz holenderscy wojskowi.

Zdjęcie Gen. Stanisław Sosabowski /East News /East News

Toon van Asseldonk burmistrz gminy, do której należy miejscowość Driel podkreślał, że czerwono-pomarańczowy kwiat to kolejny wyraz pamięci o bohaterskim żołnierzu."Tulipan symbolizuje doskonałą miłość, refleksję, świadomość i zaangażowanie. To wszystko charakteryzowało generała. Był całkowicie oddany, aby uwolnić swą ojczyznę, swoją ukochaną Polskę. On i jego żołnierze zostali przeszkoleni do wzięcia udziału w walce o wolność." -podkreślał burmistrz.

Nowo wyhodowane kwiaty zostały złożone pod pomnikiem generała między innymi przez żonę wnuka generała Sławę Tomczyk - Sosabowską." Obywatele tego kraju nazywają Sosabowskiego - generałem holenderskich serc. Teraz ten kwiat będzie przypominał Holendrom, że noszą wojskowego w swoich sercach." - tłumaczyła krewna generała.



Arno Baltussen szef stowarzyszenie Driel-Polen, które od lat zabiega o dobre imię i uznanie dla Polaków oznajmił, że od 3 lat działa specjalne centrum informacyjne, gdzie prezentowana jest stała wystawa opowiadająca o dokonaniach generała Sosabowskiego i jego brygady.



Na razie wyhodowano jedynie 200 cebulek nowej odmiany roślin. Od września ma być dostępny tulipan w detalicznej sprzedaży.



W 2006 roku za znaczący udział w wyzwoleniu kraju królowa Beatrycze odznaczyła w Hadze 1 Polską Samodzielną Brygadę Spadochronową najwyższym odznaczeniem wojskowym Holandii, Orderem Wojskowym Willema.

Nadawanie polskich nazw tulipanom ma dłuższą historię. W przeszłości Holendrzy zdecydowali o nazwaniu odmian tego kwiatu na cześć generała Stanisława Maczka, Ireny Sendlerowej, Fryderyka Chopina czy żon prezydentów Marii Kaczyńskiej oraz Anny Komorowskiej.