George H. W. Bush najdłużej żyjącym prezydentem USA

Mający ponad 93 lata George Herbert Walker Bush jest od soboty najdłużej żyjącym przywódcą Stanów Zjednoczonych. 41. prezydent USA pobił rekord długowieczności, który należał do Geralda Forda.

Zdjęcie George H. W. Bush z synem - George'em W. Bushem /AFP

Ford zmarł w grudniu 2006 roku, mając 93 lata i 165 dni. George Bush senior miał w sobotę o jeden dzień więcej.

O fakcie tym poinformował na Twitterze autor politycznego newslettera "Wake up to politics" Gabe Fleisher. Publicysta odnotował, że 93 lat dożył także Ronald Reagan oraz Jimmy Carter, który jest o niespełna cztery miesiące młodszy od Busha seniora.

George Herbert Walker Bush był prezydentem w latach 1989-1993. Wcześniej przez osiem lat pełnił funkcję wiceprezydenta. W ostatnim czasie George Bush senior miał sporo problemów zdrowotnych. Dwukrotnie trafił do szpitala z zapaleniem płuc a raz z zapaleniem oskrzeli. 41. prezydent USA porusza się na wózku ponieważ cierpi na parkinsonizm, który między innymi uniemożliwia chodzenie. Mimo to w ubiegłym miesiącu dołączył do pozostałych czterech żyjących byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych i wziął udział w koncercie charytatywnym na rzecz poszkodowanych przez huragan Harvey.