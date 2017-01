Jedna z największych znanych nauce gór lodowych może w każdej chwili oderwać się od Antarktydy. Jeśli będzie to początek całej serii takich zdarzeń, to może podnieść się poziom oceanicznych wód - twierdzą brytyjscy eksperci.

Zdjęcie Gigantyczna góra lodowa odrywa się od Antarktydy /PAP/EPA

Góra lodowa ma wielkość mniej więcej połowy województwa opolskiego, około pięciu tysięcy kilometrów kwadratowych. Odrywa się od lodowca szelfowego o nazwie Larsen C już od dziesięcioleci, ale w grudniu proces ten gwałtownie przyspieszył.



W najbliższych miesiącach pęknie ostatnie 20 kilometrów całego lodu - mówią naukowcy z brytyjskiego Uniwersytetu Swansea.



Ich zdaniem jeśli cały lodowiec szelfowy Larsen C oderwałby się od Antarktydy i stopniał, poziom oceanicznych wód podniósłby się o 10 centymetrów. Zastrzegają jednak, że to tylko spekulacje i nie jest jasne czy to się w ogóle stanie, a jeśli tak, to czy proces ten będzie trwał kilka lat czy kilka dekad.